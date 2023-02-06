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Приметы и советы

Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года

Евгений Белоусов
В мире
Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года
Фото: Роскосмос

Россия провела достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы продлить его работу до 2028 года. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьев.

— Мы пришли к выводу, что эксплуатацию космической станции до 2028 года можно продолжать. Это, конечно, требует определенных вложений, финансовых ресурсов, но тем не менее полет можно продолжать до 2028 года, — заявил он.

По словам Соловьева, российские конструкторы за это время успели придумать множество разнообразных вариантов для продолжения полетов и увеличения времени работоспособности бортовых систем, передает РИА Новости.

Недавно Роскосмос раскрыл причину повреждения корабля «Союз МС-22». Повреждение трубопровода радиатора корабля «Союз МС-22» было вызвано ударом метеороида, который привел к образованию отверстия диаметром менее миллиметра.

Корабль будет возвращен обратно на Землю, но без экипажа. Вместо него 20 февраля в беспилотном режиме будет направлен «Союз МС-23», на котором Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио позже вернутся на планету.

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