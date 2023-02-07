Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье
10 февраля в народном календаре славян — Ефремов день, также известный как День домового. Православная церковь вспоминает Ефрема Сирина, христианского богослова и поэта IV века.
Главными из сочинений Ефрема Сирина являются его толкования Святого Писания. Преподобный считается «сверчковым защитником».
Поэтому на Ефрема нельзя убивать дома никаких насекомых: ни клопов, ни тараканов, ни сверчков, ни пауков. Иначе домовой обидится и напустит на жилище несчастье и болезни.
В народе верили, что после полудня женщины в этот день должны побольше любоваться собой в зеркале — это поможет надолго сохранить красоту и молодость.
Приметы погоды:
ветер в этот день — к сырому лету;
густой воздух над лесом — к дождю и ненастью;
лес почернел — к оттепели.
Именины отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.