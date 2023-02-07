Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье

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10 февраля в народном календаре славян — Ефремов день, также известный как День домового. Православная церковь вспоминает Ефрема Сирина, христианского богослова и поэта IV века.

Главными из сочинений Ефрема Сирина являются его толкования Святого Писания. Преподобный считается «сверчковым защитником».

Поэтому на Ефрема нельзя убивать дома никаких насекомых: ни клопов, ни тараканов, ни сверчков, ни пауков. Иначе домовой обидится и напустит на жилище несчастье и болезни.

В народе верили, что после полудня женщины в этот день должны побольше любоваться собой в зеркале — это поможет надолго сохранить красоту и молодость.

Приметы погоды:

ветер в этот день — к сырому лету;

густой воздух над лесом — к дождю и ненастью;

лес почернел — к оттепели.

Именины отмечают: Ольга, Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Павел, Федор.