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Приметы и советы

Полянский сообщил о просьбах родственников украинских пленных оставить их в России

Егор Провоторов
В мире
Полянский сообщил о просьбах родственников украинских пленных оставить их в России
Фото: МИД РФ

Родственники некоторых украинских пленных просят оставить своих близких в России, чтобы «их вновь не погнали воевать». Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Москва ответственно подходит к вопросам содержания военнопленных, чего «нельзя сказать об украинских националистах». Помимо этого, от самих попавших в плен украинских военнослужащих, а также от их родственников, РФ зачастую получает «страшные откровения» об уровнях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ. Полянский отметил, что там «людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца».

— Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать, — подчеркнул Дмитрий Полянский, слова которого приводит ТАСС.

В конце декабря офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, ссылаясь на сведения разведки, рассказал, что часть мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) покидают позиции у города Соледар, за который идут бои в Донбассе.

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