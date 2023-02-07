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Актера Хайрутдинова задержали с наркотиками

Степан Жирнов
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Актера Хайрутдинова задержали с наркотиками
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Актера Радмила Хайрутдинова задержали со свертком марихуаны на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 7 февраля.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 20 января. Актер, игравший полицейских в популярных отечественных сериалах, шел по улице города, и чем-то привлек внимание сотрудника правоохранительных органов. В результате досмотра в кармане куртки у него был обнаружен пакет с марихуаной, общим весом около восьми граммов.

Запрещенное вещество, которое Хайрутдинов купил для личного пользования, изъяли, а самого актера задержали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Теперь актеру может грозить до трех лет лишения свободы.

Другая история, связанная с запрещенными веществами, произошла на северо-западе столицы. Сотрудники полиции задержали наркоторговца, а после ликвидировали нарколабораторию в его гараже.

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