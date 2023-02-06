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Полицейские ликвидировали нарколабораторию на северо-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские ликвидировали нарколабораторию на северо-западе столицы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Соловьиная Роща Карта всех событий

На северо-западе столицы сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении и продаже наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 6 февраля.

По его словам, 33-летнего злоумышленника задержали на улице Соловьиная Роща. В его машине правоохранители обнаружили весы, магниты и неизвестные вещества в контейнерах и свертках. Позже экспертиза показала, что в упаковках были 2,65 грамма мефедрона и 2,7 грамма гашиша.

Во время обысков в гараже подозреваемого нашли три канистры и шесть бочек с жидкостью, в которой находилось более 36 килограммов веществ, из которых производится наркотик. Также полицейские нашли оборудование для изготовления мефедрона.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление средств» и «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств». Мужчина заключен под стражу.

Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла на северо-востоке столицы. Сотрудники ГИБДД задержали закладчицу, а после вышли и на ее подельницу. Женщины занимались распространением N-метилэфедрона.

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