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Инспекторы ГИБДД задержали наркоторговку на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Инспекторы ГИБДД задержали наркоторговку на северо-востоке столицы
Фото: shutterstock
Москва, Полярная улица Карта всех событий

На северо-востоке столицы инспекторы ГИБДД задержали женщину, которую подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 6 февраля.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль марки Kia, за рулем которого была 36-летняя москвичка, на Полярной улице. Во время разговора с инспектором женщина внезапно занервничала, и полицейские решили провести досмотр машины.

В салоне транспортного средства правоохранители обнаружили 40 свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что часть изъятого точно являлась производным N-метилэфедрона. Женщина планировала сбыть наркотик с помощью тайников-закладок.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили еще одну подозреваемую в сбыте запрещенный веществ — 34-летнюю жительницу Алтуфьево. В результате обыска у нее в квартире обнаружили 63 свертка с тем же веществом, вес которых превысил 150 граммов, а также упаковочный материал и электронные весы.

По данным фактам были возбуждены уголовное дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ». Одну фигурантку отправили под домашний арест, а другую — в СИЗО. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Другую группу наркоторговцев полицейские задержали на юге Москвы. В распространении запрещенных веществ оказалась замешана вся семья подозреваемых.

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