Полицейские в Москве задержали семью наркоторговцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали на юге столицы семью наркоторговцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 2 февраля.
По его словам, наркоторговцев задержали у дома на улице Шухова. Ими оказались семейная пара и их родственники.
В ходе обысков полицейские нашли в одного участника банды 100 пакетов с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился N-метилэфедрон, общая масса которого превысила 45 граммов.
При обыске квартиры подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 160 граммов того же наркотика, а также 95 граммов мефедрона, 36 таблеток МДМА, а также 0,6 грамма марихуаны.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурантов заключили под стражу.
Еще одного наркоторговца задержали в Подмосковье сотрудники ГИБДД. Он вез крупную партию наркотиков.