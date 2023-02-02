Полицейские в Москве задержали семью наркоторговцев

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Шухова Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали на юге столицы семью наркоторговцев. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 2 февраля.

По его словам, наркоторговцев задержали у дома на улице Шухова. Ими оказались семейная пара и их родственники.

В ходе обысков полицейские нашли в одного участника банды 100 пакетов с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился N-метилэфедрон, общая масса которого превысила 45 граммов.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

При обыске квартиры подозреваемых сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 160 граммов того же наркотика, а также 95 граммов мефедрона, 36 таблеток МДМА, а также 0,6 грамма марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигурантов заключили под стражу.

Еще одного наркоторговца задержали в Подмосковье сотрудники ГИБДД. Он вез крупную партию наркотиков.