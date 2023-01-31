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Наркокурьера с крупной партией метадона задержали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Наркокурьера с крупной партией метадона задержали в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Московская область, городской округ Кашира, М-4 Дон, 119-й километр Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники ГИБДД задержали иностранца, который перевозил крупную партию наркотиков в своем автомобиле. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 31 января.

По ее словам, 22-летнего злоумышленника задержали на трассе М4 «Дон» в городском округе Кашира. При досмотре автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили под передним пассажирским сиденьем пластиковый пакет с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковке находится метадон, общая масса которого составила 490 граммов.

Задержанный, гражданин одной из стран Средней Азии, пояснил, что забрал наркотики из тайника в деревне Марфино и вез их в Воронеж.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другого наркокурьера задержали на северо-западе столицы. Сотрудники ГИБДД обнаружили в автомобиле злоумышленника крупную партию мефедрона.

Подмосковье Кашира Московская область МВД Наркотики
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