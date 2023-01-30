Наркокурьера с крупной партией наркотиков задержали на северо-западе Москвы

Фото: Pixabay

Москва, улица Василия Петушкова Карта всех событий

На северо-западе столицы сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 30 января.

По его словам, автомобиль марки BMW остановили сотрудники ГИБДД на улице Василия Петушкова для проверки документов. Во время разговора с полицейскими 34-летний водитель заметно нервничал, и стражи правопорядка решили провести досмотр. На вопрос о наличии запрещенных веществ мужчина ответил утвердительно.

В бардачке машины инспекторы обнаружили девять свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился мефедрон, масса которого превысила 240 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Другого мужчину с тем же запрещенным веществом задержали сотрудники ГИБДД в Подмосковье. Злоумышленник прятал под задним сиденьем автомобиля два пакета, в которых было два килограмма мефедрона.