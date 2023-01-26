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Наркокурьера с двумя килограммами мефедрона поймали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Наркокурьера с двумя килограммами мефедрона поймали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Раменский городской округ, деревня Фенино Карта всех событий

В подмосковном городском округе Раменское сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера, который перевозил два килограмма мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 26 января.

По ее словам, недалеко от деревни Фенино инспекторы ГИБДД остановили отечественный автомобиль, за рулем которого был 35-летний уроженец Волгоградской области, для проверки документов. Во время разговора с полицейскими мужчина нервничал, и стражи правопорядка решили провести досмотр автомобиля.

В салоне машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили под задним сиденьем пакет с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что в упаковке находился мефедрон, общая масса которого составила около двух килограммов.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Также в телефоне задержанного сотрудники ГИБДД обнаружили фотографии и координаты. Проверив адреса, стражи порядка нашли еще два пакета с тем же веществом. Позже злоумышленник признался, что распространял наркотики.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в Ярославской области. На территории частного дома полицейские обнаружили нарколабораторию, стаю собак и обезьяну.

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