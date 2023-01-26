Наркокурьера с двумя килограммами мефедрона поймали в Подмосковье
В подмосковном городском округе Раменское сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера, который перевозил два килограмма мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 26 января.
По ее словам, недалеко от деревни Фенино инспекторы ГИБДД остановили отечественный автомобиль, за рулем которого был 35-летний уроженец Волгоградской области, для проверки документов. Во время разговора с полицейскими мужчина нервничал, и стражи правопорядка решили провести досмотр автомобиля.
В салоне машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили под задним сиденьем пакет с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что в упаковке находился мефедрон, общая масса которого составила около двух килограммов.
Также в телефоне задержанного сотрудники ГИБДД обнаружили фотографии и координаты. Проверив адреса, стражи порядка нашли еще два пакета с тем же веществом. Позже злоумышленник признался, что распространял наркотики.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.
Другая история, связанная с наркотиками, произошла в Ярославской области. На территории частного дома полицейские обнаружили нарколабораторию, стаю собак и обезьяну.