Полицейские в Ярославской области обнаружили в частном доме нарколабораторию, стаю собак и обезьяну

Фото: Пресс-центр МВД России

В Ярославской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме крупную нарколабораторию, а также стаю собак и обезьяну. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 25 января.

По ее словам, двое жителей области, мужчина и женщина, приобрели земельный участок в Переславском районе. В хозяйственной постройке злоумышленники организовали лабораторию по производству запрещенных веществ.

Деятельность наркоторговцев была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Во время обыска на участке полицейские обнаружили и изъяли разнообразное лабораторное оборудование для производства запрещенных веществ, химические реактивы, а также 38 пластиковых противней и 81 канистра с наркосодержащими веществами.

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По результатам исследования пяти противней эксперты заключили, что только на них находилась смесь, содержавшая мефедрон, общая масса которой составила около 12,5 килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигурантов заключили под стражу.

Помимо наркотиков и оборудования сотрудники полиции нашли в частном доме выводок собак и кошек, а также обезьяну. Все питомцы были переданы ярославским зоозащитникам.

Другую крупную нарколабораторию полицейские ликвидировали в Подмосковье. Злоумышленники также производили мефедрон и сбывали его крупными партиями через различные интернет-площадки.