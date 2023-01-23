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Полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо злоумышленников полгода назад закупили оборудование для подпольного производства запрещенных веществ и организовали лабораторию. Она располагалась в частном доме в городском округе Воскресенск, который принадлежал матери одного из соучастников. Продукты с незаконного предприятия преступники сбывали крупными партиями через интернет-площадку.

Фото: Пресс-центр МВД России
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Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России
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Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России
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Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России
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Фото: Пресс-центр МВД России
Фото: Пресс-центр МВД России
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Фото: Пресс-центр МВД России

Вскоре лабораторию обнаружили и ликвидировали, а злоумышленников задержали. При обыске в доме обнаружили четыре контейнера с кристаллическим веществом, стеклянную колбу с порошком, 93 канистры с химикатами, а также электронные весы и специализированное оборудование.

Видео: Пресс-центр МВД России

Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном. Общая масса наркотика превысила 3,5 килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств». Фигуранты заключены под стражу.

Другую крупную нарколабораторию ликвидировали в Одинцовском городском округе. На нелегальное производство полицейских вывел наркозависимый мужчина, которого остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.

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