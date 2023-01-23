Полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье

Фото: Пресс-центр МВД России

Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо злоумышленников полгода назад закупили оборудование для подпольного производства запрещенных веществ и организовали лабораторию. Она располагалась в частном доме в городском округе Воскресенск, который принадлежал матери одного из соучастников. Продукты с незаконного предприятия преступники сбывали крупными партиями через интернет-площадку.

1/5 Фото: Пресс-центр МВД России 2/5 Фото: Пресс-центр МВД России 3/5 Фото: Пресс-центр МВД России 4/5 Фото: Пресс-центр МВД России 5/5 Фото: Пресс-центр МВД России

Вскоре лабораторию обнаружили и ликвидировали, а злоумышленников задержали. При обыске в доме обнаружили четыре контейнера с кристаллическим веществом, стеклянную колбу с порошком, 93 канистры с химикатами, а также электронные весы и специализированное оборудование.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-центр МВД России

Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном. Общая масса наркотика превысила 3,5 килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств». Фигуранты заключены под стражу.

Другую крупную нарколабораторию ликвидировали в Одинцовском городском округе. На нелегальное производство полицейских вывел наркозависимый мужчина, которого остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.