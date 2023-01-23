Полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию в Подмосковье
Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Четверо злоумышленников полгода назад закупили оборудование для подпольного производства запрещенных веществ и организовали лабораторию. Она располагалась в частном доме в городском округе Воскресенск, который принадлежал матери одного из соучастников. Продукты с незаконного предприятия преступники сбывали крупными партиями через интернет-площадку.
Вскоре лабораторию обнаружили и ликвидировали, а злоумышленников задержали. При обыске в доме обнаружили четыре контейнера с кристаллическим веществом, стеклянную колбу с порошком, 93 канистры с химикатами, а также электронные весы и специализированное оборудование.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является мефедроном. Общая масса наркотика превысила 3,5 килограмма.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств». Фигуранты заключены под стражу.
Другую крупную нарколабораторию ликвидировали в Одинцовском городском округе. На нелегальное производство полицейских вывел наркозависимый мужчина, которого остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.