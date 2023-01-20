В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Одинцовский городской округ, село Аксиньино Карта всех событий

Сотрудники подмосковной полиции ликвидировали нарколабораторию в Одинцовском городском округе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 20 января.

По ее словам, на след злоумышленников сотрудников правоохранительных органов вывел задержанный инспекторами ГИБДД наркозависимый.

Машину остановили на 21-м километре Рублевского шоссе для проверки документов. Сотрудник МВД заметил, что у водителя иномарки имеются признаки опьянения. При личном досмотре у 27-летнего москвича в куртке нашли сверток с неизвестным порошком.

Экспертиза показала, что в упаковке находился мефедрон. Задержанный сообщил полицейским, что взял наркотик у своих знакомых, которые производят синтетические запрещенные вещества в частном доме, расположенном в селе Аскиньино.

После этого сотрудники правоохранительных органов наведались по указанному адресу и обнаружили организованную в помещении нарколабораторию. В ходе обысков были изъяты вещества растительного происхождения, стеклянный поддон с кристаллообразным веществом, посуда, защитные костюмы и химические жидкости.

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Находящихся в доме людей задержали. Организаторами лаборатории оказались 41-летний уроженец Куйбышева и его 34-летняя сожительница из Петропавловска-Камчатского. Также в помещении присутствовал 27-летний житель столицы, при личном досмотре которого полицейские обнаружили пять брикетов с гашишем и три — с марихуаной.

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По данным фактам были возбуждены уголовные дела. В отношении троих задержанных в подмосковном частном доме — по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Водителя иномарки обвиняют по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств».

Организаторов лаборатории арестовали, а москвичей оставили под подпиской о невыезде.

Еще одну нарколабораторию полицейские ликвидировали в Волоколамском районе. Масса запаса произведенных запрещенных веществ превысила пять килограммов.