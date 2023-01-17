Полиция накрыла крупную нарколабораторию в Подмосковье. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Московская область, Волоколамский городской округ, деревня Александровское Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Подмосковье крупную нарколабораторию. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 17 января.

По ее словам, подпольное производство запрещенных веществ осуществлялось в арендованном частном доме, расположенном в лесу недалеко от деревни Александровское Волоколамского района. Организовал его 30-летний безработный житель Вологодской области.

Полицейские вышли на след подозреваемого и нагрянули с рейдом в нарколабораторию.

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Во время обыска в доме были обнаружены 162 канистры с химическими жидкостями, несколько килограммов порошкообразных и кристаллообразных веществ, упаковочный материал, респираторы, а также оборудование для синтеза наркотических средств.

Позже экспертиза показала, что изъятые вещества являются наркотиками, производными от N-метилэфедрона, общая масса которых превысила пять килограммов.

Задержанный пояснил, что изготавливал запрещенные вещества и сбывал их.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах», а Волоколамский городской суд заключил под стражу организатора нарколаборатории.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Другая история, связанная с наркотиками, произошла на западе столицы. Московские полицейские задержали злоумышленника, который пытался провезти крупную партию марихуаны в мешках с керамзитом.