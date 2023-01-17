Полиция накрыла крупную нарколабораторию в Подмосковье. Видео
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Подмосковье крупную нарколабораторию. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 17 января.
По ее словам, подпольное производство запрещенных веществ осуществлялось в арендованном частном доме, расположенном в лесу недалеко от деревни Александровское Волоколамского района. Организовал его 30-летний безработный житель Вологодской области.
Полицейские вышли на след подозреваемого и нагрянули с рейдом в нарколабораторию.
Во время обыска в доме были обнаружены 162 канистры с химическими жидкостями, несколько килограммов порошкообразных и кристаллообразных веществ, упаковочный материал, респираторы, а также оборудование для синтеза наркотических средств.
Позже экспертиза показала, что изъятые вещества являются наркотиками, производными от N-метилэфедрона, общая масса которых превысила пять килограммов.
Задержанный пояснил, что изготавливал запрещенные вещества и сбывал их.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах», а Волоколамский городской суд заключил под стражу организатора нарколаборатории.
Другая история, связанная с наркотиками, произошла на западе столицы. Московские полицейские задержали злоумышленника, который пытался провезти крупную партию марихуаны в мешках с керамзитом.