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Мужчину с тремя килограммами марихуаны поймали на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину с тремя килограммами марихуаны поймали на западе Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Горбунова Карта всех событий

Сотрудники столичного ГИБДД задержали в Можайском районе мужчину, который перевозил в багажнике крупную партию марихуаны. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 17 января.

По данным ведомства, инспекторы остановили машину подозреваемого на улице Горбунова для проверки документов. Во время разговора с полицейскими 29-летний водитель начал заметно нервничать, из-за чего сотрудники ГИБДД решили досмотреть автомобиль.

В багажнике машины полицейские обнаружили два мешка керамзита, в которых злоумышленник спрятал два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения. Позже экспертиза показала, что в упаковках находится марихуана, общая масса которой составила 3,2 килограмма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная перевозка наркотических средств в крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с коноплей, произошла на севере Москвы. Полиция задержала мужчину, который организовал в своей квартире незаконную плантацию запрещенного растения.

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