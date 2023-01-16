Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина создал плантацию конопли в своей квартире на севере Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина создал плантацию конопли в своей квартире на севере Москвы
Фото: Пресс-служба УНК ГУ МВД России по Москве
Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

На севере столицы мужчина организовал плантацию конопли в своей квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по городу в понедельник, 16 января.

Злоумышленника задержали в подъезде дома на Дубнинской лице. Им оказался 32-летний местный житель.

При обыске квартиры подозреваемого полицейские обнаружили четыре куста конопли, две картонные коробки и четыре стеклянные банки с веществом растительного происхождения. Также сотрудники правоохранительных органов нашли электронные весы и оборудование для выращивания растений.

Видео: Пресс-служба УНК ГУ МВД России по Москве

Экспертиза 100 граммов вещества показала, что изъятое является марихуаной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла на востоке Москвы. Полиция задержала пассажирку такси, которая перевозила с собой особо крупную партию наркотиков.

Москва МВД Наркотики Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте