Мужчина создал плантацию конопли в своей квартире на севере Москвы

Фото: Пресс-служба УНК ГУ МВД России по Москве

Москва, Дубнинская улица Карта всех событий

На севере столицы мужчина организовал плантацию конопли в своей квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по городу в понедельник, 16 января.

Злоумышленника задержали в подъезде дома на Дубнинской лице. Им оказался 32-летний местный житель.

При обыске квартиры подозреваемого полицейские обнаружили четыре куста конопли, две картонные коробки и четыре стеклянные банки с веществом растительного происхождения. Также сотрудники правоохранительных органов нашли электронные весы и оборудование для выращивания растений.

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Экспертиза 100 граммов вещества показала, что изъятое является марихуаной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла на востоке Москвы. Полиция задержала пассажирку такси, которая перевозила с собой особо крупную партию наркотиков.