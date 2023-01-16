Мужчина создал плантацию конопли в своей квартире на севере Москвы
На севере столицы мужчина организовал плантацию конопли в своей квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по городу в понедельник, 16 января.
Злоумышленника задержали в подъезде дома на Дубнинской лице. Им оказался 32-летний местный житель.
При обыске квартиры подозреваемого полицейские обнаружили четыре куста конопли, две картонные коробки и четыре стеклянные банки с веществом растительного происхождения. Также сотрудники правоохранительных органов нашли электронные весы и оборудование для выращивания растений.
Экспертиза 100 граммов вещества показала, что изъятое является марихуаной.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Еще одна история, связанная с запрещенными веществами, произошла на востоке Москвы. Полиция задержала пассажирку такси, которая перевозила с собой особо крупную партию наркотиков.