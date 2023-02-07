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Геолог Кусонский призвал не опасаться очередного землетрясения около Курильских островов

Ирина Игнатенко
Общество
Геолог Кусонский призвал не опасаться очередного землетрясения около Курильских островов
Фото: Pixabay

В зоне геологической активности регулярно случаются землетрясения. Это нормальный, но непредсказуемый процесс. Небольшие подземные толчки, которые были зафиксированы у Курильских островов, относятся к такой категории. Об этом рассказал заведующий геофизической лабораторией обсерватории АРТИ Института геофизики Уральского отделения РАН, кандидат геолого-минералогических наук Олег Кусонский.

— Это нормально и связано с геологической жизнью Земли. Есть зоны земной коры на Дальнем Востоке, в Турции, Японии, Америке, которые активно живут геологической жизнью, — отметил он в комментарии «360».

Эксперт пояснил, что в подобных районах периодически наблюдают длительное затишье, а потом накапливается деформация, происходят подземные толчки. Кусонский также уточнил, что на геологическую активность влияет много факторов, в том числе из космоса.

7 февраля сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,8 в районе Курильских островов. О пострадавших и разрушениях не сообщается, передает ФАН.

Старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев сообщил «Вечерней Москве», что опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца.

Землетрясения Геологи Курильские острова
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