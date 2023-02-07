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Приметы и советы

Петренко добивается уменьшения алиментов Климовой

Евгений Белоусов
Общество
Петренко добивается уменьшения алиментов Климовой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский актер театра и кино Игорь Петренко погасил многомиллионный долг по алиментам перед бывшей женой Екатериной Климовой. Теперь он решил пересмотреть условия по выплатам.

Артист хочет снизить размер алиментов. Представители многодетного отца уже обратились с соответствующим иском в Гагаринский районный суд. Одним из оснований является то, что договор, заключенный между родителями в 2015 году, определенно не учитывает новых обстоятельств в жизни Петренко — троих дочерей, которые родились у него в новом браке с Кристиной Бродской.

— В суд недостаточно принести свидетельства о рождении новых детей. У нас закон и судебная практика не уменьшают алименты лишь на этом основании, так как сам факт появления ребенка не подтверждает то, что мужчина его материально поддерживает. Это нужно доказать, — заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

Суд должен увидеть, что у человека есть еще дети, которых он также содержит, цитирует адвоката StarHit.

Из-за неуплаты алиментов Екатерина Климова в октябре подала на Игоря Петренко в суд. Как уточнялось, актриса недополучила от бывшего мужа порядка шести миллионов рублей. Однако экс-супругу, как заявлялось, было неизвестно о какой-либо задолженности.

В ноябре Климова в честь Дня матери показала всех своих наследников. Актриса опубликовала в социальных сетях фотографию с летнего отпуска, и поклонники знаменитости сразу обратили внимание на ее 16-летнего сына.

Знаменитости Алименты Игорь Петренко Екатерина Климова
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