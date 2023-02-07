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Создатель PDF, ZIP и MP3 Авраам Лемпель умер в возрасте 86 лет

Евгений Белоусов
В мире
Создатель PDF, ZIP и MP3 Авраам Лемпель умер в возрасте 86 лет
Фото: Staelin / CC BY 3.0

Ученый в области математики и информатики Авраам Лемпель, известный как создатель форматов PDF, MP3 и ZIP, скончался на 87-м году жизни. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает газета Yedioth Ahronoth.

— Есть немного исследователей, чьи исследования оказали такое большое влияние на технический прогресс и повседневную жизнь, — говорится в публикации.

Авраам Лемпель родился 10 февраля 1936 года в польском Львове. В 1963 году он получил степень бакалавра в Технионе — израильском Технологическом институте. Спустя два года он стал магистром, а в 1967 году — доктором технических наук.

Наиболее значимым научным вкладом Лемпеля считаются написанные в соавторстве с израильским математиком Яаковом Зивом в 1977 и 1978 годах работы на тему алгоритмов сжатия данных без потерь.

Именно они легли основу целого ряда последующих форматов сжатия данных, которые используются по сей день, включая TIFF, PNG, ZIP и GIF. Также разработки Лемпеля сыграли ключевую роль в создании форматов PDF и MP3.

В 2007 году Лемпель был удостоен Медали Ричарда Хэмминга «За новаторскую работу в области сжатия данных, особенно алгоритм Лемпеля — Зива».

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