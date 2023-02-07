Биолог Куликов рассказал, смогут ли генетики «воскресить» исчезнувших животных

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В понедельник, 6 февраля, американские биологи из проекта Colossal Biosciences взялись за попытку возродить вымерший в XVII веке вид птицы додо. «Вечерняя Москва» узнала, возможно ли это.

Птицы додо не умели летать и жили только на острове Маврикий. Его колонизация европейцами стала для пернатых приговором. Всего за сотню лет додо были истреблены. Сейчас биотехнологическая компания собрала больше 150 миллионов долларов спонсорского финансирования на проект возрождения этого вида птицы.

Специалисты собираются использовать ДНК, выделенные из сохранившихся останков пернатого, и клонировать их по технологии, близкой к той, что использовалась для клонирования овечки Долли.

По словам главного палеогенетика проекта Бет Шапиро, команде удалось в ходе исследований останков додо полностью расшифровать геном этой птицы.

— Это яркий пример животного вида, вымершего из-за людей, и сейчас я очень рада вместе с проектом Colossal Biosciences и народом Маврикия участвовать в реальной попытке возрождения додо и возвращения этого вида в дикую природу острова, — заявила Шапиро прессе. — Я надеюсь, что новые методы генетического восстановления популяций помогут сохранить разнообразие птиц в природе.

Colossal Biosciences имеет обширные планы на развитие технологий для возрождения вымерших видов. Кроме «воскрешения» додо, ученые присоединились к проекту по возрождению тасманийского тигра (сумчатый волк. — «ВМ») и шерстистого мамонта. Но не все ученые разделяют их энтузиазм.

— К сожалению, современный уровень генетики не позволяет возрождать вымершие виды — к примеру, мамонтов, — рассказал «Вечерней Москве» доктор биологических наук Алексей Куликов. — Главная проблема заключается в том, что геном давно вымерших животных мы всегда получаем в частичном, фрагментарном виде. И даже если нам удастся восстановить одну особь, то останется проблема достижения разнообразия внутри вида. То есть восстановив особь или даже пару особей, дающих потомство, мы не сможем восстановить целый вид из-за дальнейшего близкородственного скрещивания.