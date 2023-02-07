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Приметы и советы

Эксперт по безопасности Вакулин назвал три главных правила надежного пароля

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по безопасности Вакулин назвал три главных правила надежного пароля
Фото: Unsplash

7 февраля отмечается Всемирный день безопасного интернета. Значительную роль в безопасности пользователей играет надежность паролей. О том, как правильно придумать пароль и какие ошибки совершают при этом пользователи, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в надежном пароле должны быть определенные символы или слова.

— Пароль должен состоять минимум из восьми символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра. Также в него должны входить цифры и спецсимволы: например, «собачка», знаки доллара, процентов и так далее. Можно использовать, например, название любимой группы, хобби или марку любимого бренда. Но необходимо, чтобы и там были спецсимволы и цифры. В качестве цифр можно поставить любимое число и, например, приписать к нему два нуля, — объяснил эксперт.

При этом не стоит задействовать популярные пароли, которые доступны в публичном доступе: например, четыре нуля или QWERTY, отметил Вакулин. Нельзя использовать собственное имя в качестве пароля, подчеркнул специалист.

По возможности лучше не пользоваться генераторами паролей, уверен эксперт.

— Если рассматривать с точки зрения безопасности, то я бы не рекомендовал использовать генераторы паролей. Уже сгенерированные пароли заносятся в базу данных. Существует функция, позволяющая отследить, какой именно пароль человек скопировал. Для создателя какого-то генератора не составит труда написать определенный код, который смог бы отследить IP-адрес пользователя и скопированный пароль, — предупредил Вакулин.

Можно записать пароль на листочке или сохранить на компьютере, однако надежнее держать его в голове, уверен эксперт. При необходимости можно сохранить пароль в виде придуманного шифра, резюмировал собеседник «ВМ».

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