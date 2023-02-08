Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым
11 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца.
Согласно народным приметам, этот день считался неблагоприятным. Часто с людьми случались мелкие неприятности, которые они списывали на происки ведьм.
Помимо этого, молодые девушки верили, что в этот день следует легонько ударить мужа деталью от прялки или стиральной доской, чтобы впредь он был с ней особенно нежен и ласков.
На ужин было принято печь кулебяку — закрытый пирог с капустой в качестве начинки. При этом приготовленная и съеденная выпечка считается приносящей счастье.
Приметы погоды:
луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру;
дым коромыслом — весна будет ранней и наступит скоро;
лес шумит — к оттепели;
ветреная погода — к дождливому году.
Именины отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.