Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более тысячи студентов столичных колледжей посетили центры московского долголетия

Лейла Алиева
Город
Более тысячи студентов столичных колледжей посетили центры московского долголетия
Фото: официальный сайт мэра Москвы

Образовательные экскурсии и викторины прошли в центрах московского долголетия для студентов столичных колледжей. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— За две недели центры московского долголетия посетили более тысячи студентов из 52 колледжей столицы. Помимо экскурсий и участия в интеллектуальных викторинах, наши активисты с удовольствием организовали для ребят творческие и кулинарные мастер-классы, — рассказала она.

В рамках мероприятий студенты узнали о времяпрепровождении людей старшего возраста, а также познакомились с активистами, которые рассказали о своих увлечениях и деятельности клубов ЦМД. После этого они приняли участие в интеллектуальном квизе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 29 января, прошла III художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», участниками которой стали представители проекта «Московское долголетие» в тандеме с известными российскими дизайнерами — они продемонстрировали совместно созданные коллекции одежды.

Мероприятия Московское долголетие Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте