Более тысячи студентов столичных колледжей посетили центры московского долголетия

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Образовательные экскурсии и викторины прошли в центрах московского долголетия для студентов столичных колледжей. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

— За две недели центры московского долголетия посетили более тысячи студентов из 52 колледжей столицы. Помимо экскурсий и участия в интеллектуальных викторинах, наши активисты с удовольствием организовали для ребят творческие и кулинарные мастер-классы, — рассказала она.

В рамках мероприятий студенты узнали о времяпрепровождении людей старшего возраста, а также познакомились с активистами, которые рассказали о своих увлечениях и деятельности клубов ЦМД. После этого они приняли участие в интеллектуальном квизе, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 29 января, прошла III художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», участниками которой стали представители проекта «Московское долголетие» в тандеме с известными российскими дизайнерами — они продемонстрировали совместно созданные коллекции одежды.