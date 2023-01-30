Участники «Московского долголетия» показали коллекции на выставке-форуме «Уникальная Россия»

Фото: Пресс-служба «Московского долголетия»

В воскресенье, 29 января, прошла III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», участниками которой стали представители проекта «Московское долголетие» в тандеме с известными российскими дизайнерами — они продемонстрировали совместно созданные коллекции одежды.

— Участие в «Мастерской дизайнеров» стало для меня уникальным опытом. Здесь благодаря нашему наставнику я погрузилась в настоящий мир моды и креатива. Мне кажется, зрителям понравился наш показ, и надеюсь, что постепенно, благодаря в том числе и подобным мероприятиям, у людей старшего поколения будет меняться мнение о современной моде и искусстве, — поделилась участница проекта «Московское долголетие» Марина Лебедева.

Зрители показа увидели три разноплановых линейки одежды, в которых было представлено по 10 модных образов. Коллекции были изготовлены в 2022 году в рамках креативного проекта «Мастерская дизайнеров»: в частности, были продемонстрированы коллекции «Шахматы», «Русская женщина — гордость страны» и «Лестница в небо». Помогали создавать новую одежду известные дизайнеры Игорь Гуляев, Джамал Махмудов и Елена Попова. Показ состоялся в Гостином Дворе.

23 января руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова сообщила, что центры проекта впервые проведут общегородской турнир по шахматам. В нем примут участие не менее 1,5 тысячи участников проекта.

Каждая женщина, переступившая порог «50+», должна запомнить два синонима — «зрелость» и «элегантность» для своего гардероба. Но, к сожалению, кто-то совершенно перестает следить за собой и за выбором одежды, превращая себя в бабушку, а другие, наоборот, яркими вещами пытаются вернуть молодость. Оба подхода совершенно неверны. В возрасте 50+ можно и нужно выглядеть красиво, стильно и элегантно. О том, каких правил следует придерживаться, «Вечерней Москве» рассказал модельер Наз Маер.