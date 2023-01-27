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Приметы и советы

Под запретом: что нельзя носить женщинам после 50 лет

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Что нельзя носить женщинам 50+
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Каждая женщина, переступившая порог «50+» должна запомнить два синонима — «зрелость» и «элегантность» для своего гардероба. Но, к сожалению, кто-то совершенно перестает следить за собой и за выбором одежды, превращая себя в бабушку, а другие, наоборот, яркими вещами пытаются вернуть молодость. Оба подхода совершенно не верны. В возрасте 50+ можно и нужно выглядеть красиво, стильно и элегантно. О том, каких правил следует придерживаться, «Вечерней Москве» рассказал модельер Наз Маер.

Забудьте про мини

Какой бы стройной ни была женщина в возрасте после 50, длина мини уже смотрится неуместно. Этой одеждой вы нарочито подчеркиваете, что не согласны с паспортом и пытаетесь доказать обратное. Однако получается достаточно вульгарный образ.

Идеальная длина для взрослых женщин — миди. Она актуальна для платьев, юбок, брюк. Аккуратная длина прекрасно корректирует фигуру: стройные ноги подчеркнет, а если есть проблемные места, то скроет их.

Кислотные цвета — под запретом

Кислотные цвета уместно смотрятся только на детях и подростках. На взрослых женщинах неоново-желтый или ярко-розовый выглядят нелепо, словно вы забрали одежду у внучки или племянницы. В возрасте 50+ нужен дорогой и элегантный образ, поэтому вещи в кислотных цветах убираем из гардероба.

Если все-таки хочется добавить в комплект немного яркости, то выбирайте приглушенные, «пыльные» оттенки. Они смотрятся достаточно свежо.

Анималистичный принт используйте с осторожностью

К антитрендам в гардеробе зрелых женщин относится любая расцветка из мира фауны. Такой принт сильно удешевляет образ, даже если вещь куплена в дорогом бутике, а фасон подходит вашей фигуре.

Если вы хотите показать свою «хищную» натуру, то лучше используйте анимал-принт в деталях или аксессуарах. Например, миниатюрная сумочка станет яркой деталью в монохромном образе. Аккуратно выглядят леопардовые или змеиные рисунки на оправе очков.

Старые вещи

С возрастом расстаться с немодной, но любимой одеждой становится все сложнее. Некоторые женщины объясняют это тем, что скоро мода на них вернется. Но стилисты подчеркивают, что когда в трендах будет тот или иной период, то он будет проявляться лишь в его стилистике, а не в возвращении старых вещей из сундука.

Если вы боитесь покупать современную одежду, то обратите внимание на базовый гардероб. Это определенный подбор стильных вещей, которые можно сочетать между собой и всегда выглядеть элегантно. База подбирается с учетом вашего возраста, фигуры, образа жизни, чтобы каждый комплект был актуальным и удобным.

Обувь в стиле «бабушки»

Еще одна частая ошибка в гардеробах взрослых женщин — выбор обуви словно из бабушкиного сундука. Обычно такое решение объясняют предпочтением удобства, а красота уже не важна. Однако не стоит так делать. Вы можете испортить красивый образ, надев «бабушкины» сандалии. Больше не смотрите на обувь с перфорацией, на пробковой подошве, с круглым носом. Это всегда выглядит очень устаревшим.

Пробуйте для себя актуальную и удобную обувь — лоферы, мокасины, ботинки, кроссовки. Трендовые модели могут придать элегантному образу нотку смелости.

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