Упрощают даже самый яркий образ: назван топ-7 вещей, которые давно вышли из моды

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Советами по обновлению гардероба в новом сезоне с читателями «Вечерней Москвы» поделилась дизайнер Валерия Утушкина.

Замшевые сапоги

Замшевые сапоги (не на высоком тонком каблуке, не черного цвета и не в обтяжку) могут быть отличным вечерним вариантом для редких выходов в свет, но не повседневным. Дело в том, что замша даже самого высокого качества больше подходит для сухого климата, уже через месяц–два активной носки в наших суровых погодных условиях обувь приобретает заломы, потертости и пятна, утрачивая презентабельный вид. Сегодня в моде высокие, структурированные кожаные модели, которые гораздо дольше сохранят достойный вид.

Кроссовки на танкетке

Они давно вышли из моды. Вот лучшая шпаргалка по кроссовкам: если такие носили на Западе в 70-х или 80-х годах, значит, они крутые и сегодня. В настоящее время дизайнеры одержимы классическими стилями и ретроверсиями. Например, вы никогда не ошибетесь с кроссовками Nike Daybreak, которые впервые были выпущены в 1979 году, или с кроссовками Adidas Samba 1950 года, в которых недавно гуляла Белла Хадид.

Ювелирные изделия из смолы и эмали

Красочные и яркие украшения в стиле 2000-х вернулись в моду летом 2021 года, но продержались на модном олимпе совсем недолго. Они произвели фурор только на подиуме, а в реальной жизни, не в дополнение к шикарным дизайнерским нарядам, смотрелись, скорее, комично. Поскольку их сезон закончился, пришло время заменить их более взрослыми украшениями. Жемчуг и золотые звенья в моде, они необязательно должны быть базовыми или скучными. Смешивайте стили, выбирайте необычные формы или цвета, чтобы по-новому взглянуть на классику.

Пыльники и кардиганы «водопад»

Кардиганы как общая деталь гардероба — это классика, но фасоны меняются и теряют актуальность. Самый актуальный выбор в новом сезоне — короткие кардиганы с V-образным вырезом. Возможно, кардиганы и не являются передовым элементом моды, но традиционные фасоны никогда не теряют актуальности.

Стеганые пуховые жилеты

Пуховые жилеты — это классический элемент осеннего гардероба, многие их до сих пор часто носят, потому что они очень практичны, но смотрятся они слишком просто и не женственно. Для поездки на дачу они подойдут, но не для повседневного, делового, или тем более вечернего выхода. Кстати, от меховых жилеток я тоже рекомендую нещадно избавляться, они также не придадут вашему образу изысканности.

Ботильоны с низким голенищем

С большим сожалением сообщаю вам, что ботинки с низким голенищем, которые еще совсем недавно были в моде, особенно в сочетании с джинсами скинни, теперь выглядят ужасно устаревшими. Наверное, потому что с актуальными широкими моделями джинсов и брюк они смотрятся не так изящно. Сегодня мы наблюдаем возрождение ботильонов с высоким голенищем, а также других стилей обуви, например, сабо, которые легко сочетаются с джинсами длиной до щиколотки. В этом сезоне также в тренде ботильоны в стиле вестерн.

Угги

Во-первых, в условиях российской осени они еще быстрее теряют презентабельный вид, чем замшевые сапоги. Во-вторых, они действительно искажают фигуру, утяжеляют низ и лишают походку изящества. Угги — это слишком «домашний» вариант (изначально они были произведены как модель обуви для дома), который упрощает любой, даже самый яркий образ.