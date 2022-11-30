Вечная база для любого возраста: дизайнер назвала 11 вещей, которые никогда не выйдут из моды

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«Мода проходит, а стиль остается» — эти слова принадлежат знаменитой Коко Шанель. И с ними сложно не согласиться. Женщина всегда будет выглядеть стильно, если ее гардероб будет состоять из базовых вещей, которые не утратят со временем своей актуальности. Такие вещи можно разбавлять различными модными аксессуарами и деталями. В этом и состоит основной секрет — как всегда быть стильной и не тратить много средств на создание модного образа. Базовые вещи подойдут и юным девушкам, и дамам в возрасте. На что стоит обратить внимание, чтобы создать базовый гардероб на любой случай жизни, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Leru Валерия Утушкина.

Тренч

Базовый тренч песочного оттенка идеально подойдет не только для создания классического образа, но и будет отлично смотреться с джинсами, легкими струящимися платьями, грубыми рубашками, тельняшками и брюками палаццо.

Белые кроссовки

Базовые белые кроссовки без каких-либо принтов, рисунков и прочего декора отлично гармонируют с различной одеждой. Кроссовки можно надеть и с брюками, и с юбками, создав легкий романтический стиль.

Черные лодочки

Черные туфли-лодочки с заостренным носом, на небольшом каблуке либо высокой шпильке всегда актуальны. Это базовая вещь, сочетающаяся с любой одеждой. Подойдет такая обувь и для офисного делового стиля, и для повседневной носки.

Белая рубашка

Базовая белая рубашка прямого кроя с выточками на груди считается актуальной уже на протяжении нескольких десятков лет. А сочетается такая рубашка идеально с брюками, юбками, легинсами.

Черная водолазка

Черную водолазку можно носить и с юбками различных фасонов, и с брюками, надеть под сарафан, пиджак, жилет либо кардиган. А чтобы водолазка выглядела интересно, можно разбавить образ аксессуарами — различной бижутерией, поясом, яркой сумкой, а также шарфиком на шее.

Черное платье

Коко Шанель считала, что черное платье должно быть у любой женщины. Подбирать такое платье нужно под себя — оно может быть любого фасона, удлиненным либо коротким.

Пальто

Базовой и незаменимой вещью является пальто-халат. Оно отлично вписывается в любой стиль и прекрасно сидит на любой фигуре.

Пальто-жакет также является базовой моделью. Предпочтение стоит отдать пальто прямого кроя и без большого количества декора.

Косуха

Кожаная куртка-косуха подойдет людям любого возраста, главное — научиться сочетать ее с остальной одеждой.

Черная сумка

Сумка жесткой формы черного цвета должна быть у каждой модницы. Стоит обратить внимание на сумки с минимальным количеством металлической фурнитуры, поскольку такие элементы превращают ее в неуниверсальную вещь.

Брюки с завышенной талией

Такие брюки делают женскую фигуру визуально красивее и удлиняют ноги. А черные брюки являются классикой, они отлично сочетаются с различной одеждой, благодаря чему с ними можно собрать множество стильных образов.

Белая футболка

Такая футболка должна быть без каких-либо рисунков. Также при выборе лучше отдать предпочтение футболкам из стопроцентного хлопка.