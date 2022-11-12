Fashion Москва: почему жителей столицы нельзя назвать модными

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При выборе одежды современные москвичи не опираются на тренды, а предпочитают выбирать удобство и комфорт. Насколько жители столицы следят за модными новинками в одежде и стоит ли покупать трендовые вещи, которые бренды представляют каждый сезон, «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с модным экспертом.

Как рассказал дизайнер одежды Апполон Байгакофф, большинство москвичей не следуют трендам в одежде.

— Сейчас люди придерживаются принципа собственного стиля, удобства и комфорта. Только единицы москвичей, на мой взгляд, исследуют и выбирают тренды для повседневных образов, — заметил дизайнер.

Он отметил, что москвичи сейчас запрограммированы на удобств и комфорт:

— Если спуститься в метро, где скопление людей больше всего, можно увидеть людей преимущественно в спортивной или универсальной одежде. Конечно, иногда можно заметить и интересные трендовые вещи, которые приобретают москвичи. Но в основном это стиль «smart casual» без явных трендовых признаков, — поделился Байгакофф.

По его словам, не стоит пытаться приобрести все новинки одежды, которые дизайнеры предлагают каждый сезон.

— Дизайнеры и модные дома разрабатывают фишки, чтобы увеличить продажи и привлечь внимание, но многие из трендовых вещей имеют характер одного сезона, — рассказал дизайнер.

Собеседник «ВМ» рекомендовал выждать промежуток времени после представления модными домами новинки сезона, чтобы этот тренд перехватили массмаркеты, где подобную вещь получится купить выгоднее.

Также стилист Влад Лисовец назвал главные тренды и антитренды этой осени. Он рекомендовал отложить на дальнюю полку шкафа приталенные пиджаки и зауженные джинсы.