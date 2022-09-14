Стилист Лисовец назвал главные антитренды осени

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Кроссовки и зауженные джинсы — главные антитренды этой осени. Об этом «Вечерней Москве» рассказал стилист Владислав Лисовец.

По его словам, узкие джинсы, приталенные пиджаки и блузки лучше отложить на дальнюю полку шкафа.

— Укороченные зауженные джинсы и приталенные пиджаки лучше не носить. Также приталенные рубашки и блузки с выточками и закругленным низом остались в прошлом. Мода начала 2000-х годов возвращается, но немного в другой форме, — рассказал Лисовец.

Стилист отметил, что кроссовки потеряли актуальность. Лучше сменить их на женственную обувь на каблуках.

— Кроме того, нужно меньше ходить в кроссовках. Они также уходят в прошлое. Отдавайте предпочтение элегантной обуви на каблуках, — считает эксперт.

Ранее стилисты рассказали, на какую обувь стоит обратить внимание, чтобы оставаться в тренде этой осенью. По мнению экспертов, этой осенью самой модной является обувь на высокой подошве. Такие модели считаются практичными. Кроме того, они помогают визуально увеличить рост. Такие модели обуви будут вполне уместны с наступлением холодов и станут прекрасным дополнением практически к любому образу.

Также консультант по имиджу и стилю Натали Богданова рассказала «Вечерке», как совершить осеннюю перезагрузку и обновить гардероб.