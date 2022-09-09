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Стилисты назвали самую модную обувь этой осени

Ирина Игнатенко
Общество
Стилисты назвали самую модную обувь этой осени
Фото: Вечерняя Москва

Стилисты рассказали, на какую обувь стоит обратить внимание, чтобы оставаться в тренде этой осенью.

По мнению экспертов, этой осенью самой модной является обувь на высокой подошве. Такие модели считаются практичными. Кроме того, они помогают визуально увеличить рост. Такие модели обуви будут вполне уместны с наступлением холодов и станут прекрасным дополнением практически к любому образу.

Тренд на обувь с высокой платформой появился благодаря показам на прошедших неделях моды. Так, например, креативный директор люксового бренда Valentino дополнил осенне-зимнюю коллекцию гардероба такими моделями.

Стилисты отмечают, что для того, чтобы образ был гармоничным и стильным, важно не забывать, что правильно подобранная обувь порой играет в этом вопросе решающую роль, передает издание «Профиль».

Консультант по имиджу и стилю Натали Богданова рассказала «Вечерке», как совершить осеннюю перезагрузку и обновить гардероб.

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