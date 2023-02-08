Фото: zapiski_avanturista / Telegram

Скончался командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев (позывной «Берег»), которого ранили несколько дней назад выстрелом в голову. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил его друг — музыкант и военкор Аким Алачев.

— Он (Мангушев — прим. «ВМ») умер. Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что «Берег» находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили, — цитирует Алачева РИА Новости.

По его словам, пуля застряла в центре мозга, поэтому образовалась большая отечность. Военкор считает, что у Мангушева не было шансов выжить. Он сообщил, что дело было передано в Следственный комитет. Алачев добавил, что знает того, кто стрелял в Мангушева.

Командир подразделения Народной милиции получил огнестрельное ранение в голову в ночь на 4 февраля в районе города Стаханов (ЛНР). Предположительно, в Мангушева стреляли из пистолета калибром 9 миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область.

Мангушев также являлся автором Telegram-канала «Записки авантюриста».