Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Скончался командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Скончался командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев
Фото: zapiski_avanturista / Telegram

Скончался командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев (позывной «Берег»), которого ранили несколько дней назад выстрелом в голову. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил его друг — музыкант и военкор Аким Алачев.

— Он (Мангушев — прим. «ВМ») умер. Вчера я навещал Игоря вместе с его супругой Татьяной в госпитале. Врачи сказали, что «Берег» находится в атонической коме. Это последняя стадия комы, как мне объяснили, — цитирует Алачева РИА Новости.

По его словам, пуля застряла в центре мозга, поэтому образовалась большая отечность. Военкор считает, что у Мангушева не было шансов выжить. Он сообщил, что дело было передано в Следственный комитет. Алачев добавил, что знает того, кто стрелял в Мангушева.

Командир подразделения Народной милиции получил огнестрельное ранение в голову в ночь на 4 февраля в районе города Стаханов (ЛНР). Предположительно, в Мангушева стреляли из пистолета калибром 9 миллиметров с близкого расстояния. Выстрел был произведен в затылочно-теменную область.

Мангушев также являлся автором Telegram-канала «Записки авантюриста».

ЛНР Спецоперации Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте