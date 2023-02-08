Владислав Овчинский: В Москве запустили производство фильтров для воды полностью из отечественного сырья

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столичный производитель нетканых материалов «Монтем» запустил производство дисковых водных фильтров, изготовленных полностью из отечественных материалов. Разработка применяется для доочистки городских и промышленных сточных вод. Разработка компании выполнена. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, в легкой промышленности города задействованы свыше 200 предприятий, некоторые из них заняты производством нетканых материалов, которые чаще всего применяют в строительстве, водоснабжении, нефтегазовой и химической отраслях, а также для пошива одежды и обуви. Он добавил, что уход зарубежных партнеров потребует поиска новых решений на отечественном рынке.

— Так, московский производитель нетканых материалов «Монтем» запустил в массовое производство фильтры для очистки сточных вод, изготовленные полностью из отечественных комплектующих, — уточнил Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Принцип работы фильтра прост: вода, которая поступает во внутреннее пространство фильтрующего сегмента, проходит сквозь ткань, а мелкие частички грязи остаются на ней.

Применение дисковых фильтров является одним из способов, который применяют для доочистки городских и промышленных сточных вод. Такие фильтры обладают достаточной эффективностью, простой и надежной конструкцией.

— Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции, — рассказал руководитель департамента.

Он подчеркнул, что разработка уже прошла испытания в разных отраслях отечественных предприятий.

Длительные испытания показали, что разработанные на предприятии фильтры со степенью фильтрации 200 микрон могут обеспечить снижение взвешенных минеральных веществ до 90 процентов и на 20 процентов органических примесей.