Сергей Собянин назвал сроки завершения строительства МСД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Строительство Московского скоростного диаметра (МСД) завершится уже в этом году. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— В этом году достроим вторую очередь и достроим Южную рокаду — тоже большой проект, 40 километров, — соединим Московский скоростной диаметр с направлением на Казань, которое сейчас коллеги федеральные строят, дальше уже федеральная дорога идет, соединяем ее, — заявил он.

По слова московского мэра, создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей Москвы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.

Возведение основного участка МСД завершилось еще в сентябре 2022 года. Им ежедневно пользуются уже 260 тысяч автомобилистов, передает слова Собянина официальный сайт мэра Москвы.

12 января новый участок МСД между улицами Шоссейной и Полбина ввели в эксплуатацию. Он был включен в состав Юго-Восточной хорды, его протяженность составила примерно 1,7 километра.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что готовность Южной рокады составляет около 70 процентов, ее строительство завершится до конца 2023 года. По окончании работ она соединит МКАД, Кутузовский и Мичуринский проспекты, проспект Вернадского, Ленинский проспект и другие дороги.