Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье

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12 февраля Православная церковь празднует Собор трех святителей — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Дата получила названия Трехсвятие, Васильев день, Звериный свадебник.

В народе верили, что в ночь на 12 февраля необходимо ставить за порог входной двери старую обувь, тогда в семье не будет ссор и скандалов. Тем, кто нарушил покой в доме, следует быстро помириться, иначе вражды не миновать.

В этот день в строжайшем запрете значилась охота. Считается, что лесные обитатели разделяют между собой территорию, на которой планируют выводить потомков. В народе так и называют 12 февраля — Звериный свадебник.

Приметы погоды:

зайцы в сады приходят — к грядущим морозам;

мыши из-под лесной подстилки выходят на снег — к оттепели;

лошадь на землю ложится — к теплу или снегу;

волки под жильем воют — к морозу.

Именины отмечают: Степан, Василий, Григорий, Иван, Петр, Федор.