Московская электронная школа станет еще удобнее и полезнее

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Развитие проекта «Московская электронная школа» будет продолжено. Об этом 9 февраля «Вечерней Москве» сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

— Московская электронная школа — это цифровая экосистема, которая делает образовательный процесс непрерывным и прозрачным за счет большого количества полезных сервисов, востребованных всеми ее 2,8 миллиона пользователей — учениками, учителями, родителями, — отметила она.

По словам Лукашук, каждый день к сервисам МЭШ обращаются более 4,5 миллиона раз.

— Особо востребованы электронные дневник и журнал, раздел «Портфолио учащегося», в котором хранится вся информация о достижениях ребенка в учебе и дополнительном образовании, Библиотека электронных учебных материалов, насчитывающая свыше 1,7 миллиона единиц образовательного контента, — рассказала она.

Замглавы департамента добавила, что в библиотеке МЭШ можно найти все, что поможет сделать урок интереснее.

— Это лаборатории, тесты для самопроверки, видеоуроки и сценарии занятий от лучших учителей и многое другое. Безусловно, развитие МЭШ будет продолжено, — заключила она.

Напомним, что во вторник, 7 февраля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии Московской электронной школы и масштабировании этого проекта на всю страну.