Овчинский: Московская компания получила патент на технологию 3D-печати огнеупорных материалов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Московский научно-технический центр «Бакор» запатентовал новую технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Технология позволит предприятию изготавливать изделия любой формы и снизить затраты на производство. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие специализируется на выпуске керамических огнеупорных материалов, которые используются для конструирования высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов, таких как реакторы, турбины, ракетные двигатели.

Как отметил глава ведомства, сегодня в Москве работает большое количество предприятий, использующих в производстве собственные разработки. Это помогает заводам не только наращивать объемы выпуска высокотехнологичной продукции, но и адаптировать изделия под разные запросы заказчиков.

— Московский научно-технический центр «Бакор» в этом году получил очередной патент на собственную технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Разработка позволит выпускать любые форматы и габариты изделий, а также снизить удельные затраты и время на производство, — сказал Владислав Овчинский.

Новую технологию можно применять при производстве изделий для таких отраслей, как цветная и черная металлургия, машиностроение, двигателестроение, атомная и химическая промышленность и других.

— Разработанный способ производства огнеупорных материалов с помощью 3D-печати подразумевает создание печатной композиции, состоящей из пористых гранул и специальной суспензии. При формовании изделия влага под действием капиллярного эффекта уходит в пористые гранулы, и масса теряет подвижность. Тем самым обеспечивается плотное сцепление печатных слоев, равномерность структуры и прочность полуфабриката, — отметил генеральный директор НТЦ «Бакор» Борис Красный.

Раньше 3D-печать керамических материалов была ограничена набором возможных для использования материалов и габаритами печатаемого изделия. В 2020 году город присвоил производителю статус промышленного комплекса, позволяющий получать значительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на модернизацию своей площадки.

Также НТЦ «Бакор» с 2019 года получает поддержку по развитию экспортных поставок своей продукции от центра «Моспром». Так, компания представила свое оборудование на двух крупнейших отраслевых выставках в Чили и приняла участие в трех международных бизнес-миссиях в страны Латинской Америки и Африки.