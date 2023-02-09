Якутский маньяк предстанет перед судом за серию изнасилований и убийств

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Саха

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины, который насиловал и убивал женщин и детей с 1983 по 2018 годы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Саха в четверг, 9 февраля.

По данным ведомства, с февраля 1983 года по декабрь 1994 года жертвой мужчины стали три малолетние девочки в возрасте от четырех до девяти лет, 15-летний подросток и две женщины. Все свои преступления злоумышленник совершил на территории Ленского и Мирнинского районов Якутии.

Малолетних детей, которые ему доверяли, мужчина подбирал на автомобиле по дороге домой, после чего вывозил их в лес, насиловал и убивал. После совершения преступления тела девочек он закапывал. Девушке-подростку злоумышленник угрожал пистолетом, после чего завел на ее стройку и надругался над ней. Женщины пострадали от маньяка в городах Ленск и Мирный.

Долгое время преступления оставались не раскрытыми, так как преступник тщательно прятал следы. Так, например, тела детей, которые числятся пропавшими без вести, не обнаружены до сих пор.

Однако расследования этих уголовных дел с использованием современных методик позволили правоохранителям установить личность злоумышленника даже спустя 40 лет после совершения первого преступления. Им оказался мужчина, который уже отбывает длительный срок за убийства и насилие над малолетними детьми, которые он совершил в Новосибирске в 2018 году.

В результате кропотливой работы по сбору данных о преступлении прошлых лет, следователям удалось подготовить достаточную доказательную базу для того, чтобы привлечь подозреваемого к ответственности и изобличить его в совершении преступления. В связи с этим уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Другое уголовное дело расследуется в отношении бывшего милиционера Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. 16 января появилась информация, что злоумышленник признался в новых преступлениях.