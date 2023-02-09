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Юные луганские хоккеисты начали проходить подготовку к ЧР в Москве

Евгений Жуков
Город
Юные луганские хоккеисты начали проходить подготовку к ЧР в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юные хоккеисты из Луганска проходят в столице подготовку к чемпионату России на базе учреждений Москомспорта. Об этом стало известно в четверг, 9 февраля.

На льду спорткомплекса «Центральный» прошел товарищеский матч между луганским «Дизелем» и командой «Янтарь» из Москвы среди юношей 2008 года рождения. В церемонии открытия принял участие депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По его словам, для столицы Луганск стал «подшефным городом», и власти Москвы стараются помогать в любой сфере, а спорт в этом плане не стал исключением.

— Сейчас юные воспитанники команды «Дизель» готовятся к чемпионату страны на базе учреждений Москомспорта. Для ребят в столице созданы все необходимые условия: проживание, питание, программа спортивной подготовки, тренировочный лед в достатке, — пояснил Щитов.

Он также добавил, что организационные вопросы тренировочного процесса на себя взял столичный департамент спорта и его глава Алексей Кондаранцев. Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров отметил, что перед матчем он с Щитовым пообщался со спортсменами и тренерами.

До этого сообщалось, что сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы в 2022 году отремонтировали более 420 тысяч «квадратов» асфальта в Луганске и Донецке. Для проведения ремонтных работ столичные специалисты построили два асфальтобетонных завода.

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