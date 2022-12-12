Столичные дорожники отремонтировали более 420 тысяч «квадратов» асфальта в Луганске и Донецке

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Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы в текущем году отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальта в Луганске и Донецке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 12 декабря.

— В рамках соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской народной республики и Донецкой народной республики проводятся мероприятия по восстановлению разрушенной дорожной инфраструктуры. Уже отремонтировали более 420 тысяч квадратных метров асфальтобетонных покрытий, в том числе привели в порядок 45 тысяч квадратных метров тротуаров, — заявил Бирюков.

По его словам, для проведения ремонтных работ столичные специалисты построили два асфальтобетонных завода, производственная мощность которых составляет около 150 тонн смеси в час. Заммэра пояснил, что на заводах выпускаются все типы горячих асфальтобетонных смесей.

Бирюков добавил, что в ЛНР и ДНР также введены в эксплуатацию три бетоносмесительные установки производственной мощностью от 40 до 70 кубометров в час.

До этого член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов сообщил, что более 700 объектов коммунальной инфраструктуры в Донецке подготовили к зиме столичные специалисты.