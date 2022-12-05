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Депутат МГД Козлов: Коммунальщики Москвы восстанавливают Донецк ударными темпами

Лейла Алиева
Город
Депутат МГД Козлов: Коммунальщики Москвы восстанавливают Донецк ударными темпами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 700 объектов коммунальной инфраструктуры в Донецке подготовили к зиме столичные специалисты. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов.

— Наша общая задача — сделать так, чтобы жители новых территорий, присоединившихся к России, получили всестороннюю поддержку. Люди ждали этого долгих восемь лет, и теперь нужно сделать все возможное для того, чтобы они как можно скорее получили возможность жить обычной, нормальной жизнью, — рассказал он.

По словам Козлова, возобновление функционирования коммунальной инфраструктуры в Донецке идет ударными темпам. Для этого работают свыше двух тысяч работников московского комплекса ЖКХ, а также задействовано почти 250 единиц техники, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в интервью «Вечерней Москве» рассказал проблемах горожан и о том, как удается выживать городу в условиях военного времени. По его словам, благодаря помощи правительства Москвы идет восстановление инфраструктуры и жилого фонда.

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