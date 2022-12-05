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Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Все, разрушенное фашистами, восстановим заново

Алексей Зернаков

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Все, разрушенное фашистами, восстановим заново
Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в своем рабочем кабинете / Фото: Пресс-служба администрации Донецка

Более восьми лет Донецк остается одной из самых горячих точек Донбасса. Сегодня город практически отрезан от водоснабжения, бывают перебои с электроснабжением и отоплением. Но, вопреки всему, он живет. Благодаря помощи правительства Москвы идет восстановление инфраструктуры и жилого фонда. О проблемах горожан и о том, как удается выживать городу в условиях военного времени, в интервью «Вечерней Москвы» рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— До сих пор для города критическим остается вопрос обеспечения водой. Как он сегодня решается? Есть ли подвижки по сравнению с мартом, когда вы в интервью «Вечерней Москве» уже поднимали эту тему?

— Всегда единственным стабильным источником водоснабжения Донецка являлся канал «Северский Донец — Донбасс», значительная часть которого сейчас находится на территории, временно подконтрольной ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — «ВМ»). В феврале укронацисты отключили электроэнергию и остановили подачу воды по каналу. Нам пришлось принимать экстренные меры по подаче водоснабжения в город. Глобальные резервные источники воды в нашем регионе отсутствуют. Совместными усилиями правительства города Москвы, МЧС и коммунальных предприятий был реализован ряд технических решений, что позволило наладить подачу воды согласно графику — на несколько часов один раз в три дня.

Но из-за значительных перепадов высот (до 90 метров), крайне малого объема поступающей в город воды, не говоря уже о постоянных обстрелах, этот график удается выдерживать не всегда. В связи с этим организован подвоз питьевой и технической воды в первую очередь жителям тех районов, куда вода не может поступать физически. Также организован подвоз воды во все котельные города для наполнения и поддержания их в рабочем состоянии. Учитывая прохождение отопительного сезона, эта работа организована круглосуточно.

Коммунальщики — наша особая каста

Для любого городского хозяйства подготовка к зиме — всегда аврал и цейтнот. Как с этим справляются донецкие коммунальщики в условиях непрекращающихся обстрелов?

— Донецкие коммунальщики — это особая каста работников различных предприятий города. Они отвечают за водоснабжение, освещение улиц, газовое хозяйство, обеспечение города теплом и многое другое. Это люди, которые убирают наши улицы, парки и скверы, вывозят мусор, асфальтируют и содержат в надлежащем состоянии наши дороги, озеленяют город, высаживают цветы. Своим незаметным, но незаменимым трудом в условиях войны они делают нашу жизнь комфортнее. Причем делают это с угрозой для собственной жизни.

Отдельно остановлюсь на наших дворниках. Многие незаслуженно считают этот труд примитивным и неквалифицированным. Я с этим не согласен! Эти люди отличаются необычайной храбростью. Несмотря на обстрелы и разбросанные повсеместно мины-«лепестки», они подметают улицы и убирают мусор. И мало кто знает, что на данный момент штат дворников укомплектован лишь на 30 процентов.

Столица не оставила в беде

— Какую помощь оказывает столице республики город Москва?

— Помощь, поступающая Донецку из Москвы, неоценима. Особенно учитывая сложнейшую обстановку и ежедневные обстрелы. С августа ряд предприятий Москвы взвалили на себя огромный объем работ по подготовке к отопительному сезону, ликвидации последствий обстрелов, закрытии тепловых контуров. Московские строители, энергетики, водители, работники тепловых, газовых и водопоставляющих служб ведут внутридомовые работы, ремонты теплотрасс и котельных. И это не только жилой фонд, но и учреждения социальной сферы.

Мы благодарны правительству Москвы за передачу коммунальной техники в количестве 168 единиц, которая сегодня уже используется по своему прямому назначению. На завершающей стадии находится строительство асфальтобетонного завода. Это сулит большие перспективы в восстановлении города и региона в целом, а также говорит о масштабных планах на новое строительство.

С началом отопительного сезона для обеспечения бесперебойной подачи воды в систему на первом этапе было запланировано пробурить 73 водяные скважины. На данный момент благодаря москвичам уже пробурено 49, на 8 объектах бурение продолжается в настоящий момент.

Кроме того, комплексом городского хозяйства Москвы создано 76 аварийных бригад для работы на сетях энерго- и теплоснабжения, а также на внутридомовых сетях. Задействовано 416 рабочих и 113 единиц техники.

Восстановительные работы в нашем городе проводятся подрядными организациями предприятий «Мосводосток», «Мосгаз», «Объединенная энергетическая компания», «Автомобильные дороги». Формируется список объектов, требующих восстановления в 2023 году.

Особая сфера

— Как сейчас обстоят дела с наиболее сложной и тонкой сферой в городе — социальной?

— Все эти годы для защиты льготных и малообеспеченных категорий населения в Донецке работают все муниципальные бюджетные учреждения соцзащиты. В пансионатах городского комплекса «Ветеран» проживают 280 переселенцев, дома которых уничтожены или серьезно пострадали от обстрелов. В городском территориальном центре социального обслуживания стационарно пребывают граждане преклонного возраста и инвалиды. Также в Донецке функционирует реабилитационный центр для детей-инвалидов и инвалидов детства «С надеждой на будущее». С подопечными работают квалифицированные социальные педагоги, психологи, логопеды и специалисты по физической реабилитации.

В приюте для временного проживания и реабилитации бездомных граждан на данный момент находятся 30 человек. Им предоставляют помощь в оформлении временной регистрации, пенсии, инвалидности.

Также у нас есть услуга «Инва-такси» для перевозки инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Во всех районах города действуют территориальные центры социального обслуживания. Их работники помогают гражданам с доставкой продуктов питания и медикаментов, приготовлением пищи, решают другие бытовые проблемы. При центрах открыты пункты приема-выдачи одежды и обуви для нуждающихся жителей города, работают пункты обогрева.

Сейчас в Донецке проживают около 240 тысяч получателей пенсий. Также около 30 тысяч человек ежемесячно получают различного вида пособия и социальные выплаты.

Проводится работа по предоставлению компенсаций за поврежденное и утраченное жилье, имущество. Как мера социальной поддержки организованы временные работы для горожан. В них задействованы более 700 человек.

Промышленность работает

— Как удалось стабилизировать экономику, по сути, фронтового города в условиях всеобщей мобилизации?

— Начиная с 2014 года экономика города значительно пострадала. Из-за торговой и транспортной блокады на большинстве предприятий возникли сложности с поставкой комплектующих и сырья. Кроме того, с началом специальной военной операции специалисты многих предприятий города были мобилизованы. Также следует учесть, что из-за военной агрессии Украины 89 промышленных объектов города получили повреждения.

Тем не менее в городе функционируют около 300 предприятий. Шахтеры добывают уголь, работают малый бизнес и торговля, металлургическая и пищевая промышленность. Люди получают заработную плату, поступают налоги в бюджет.

Экономика города уже полностью переориентирована на российский рынок, предприятия участвуют в российских государственных закупках, осваивают новые виды продукции, другие рынки сбыта.

Люди с большой буквы

— Личный вопрос. Вы коренной дончанин. Какое качество в характерах своих земляков вы считаете их отличительной чертой и почему?

— Если говорить кратко, для меня дончане — это люди с большой буквы. Я склоняю голову перед мужеством, стойкостью и трудолюбием этих людей: шахтеров, металлургов, врачей, учителей, работников коммунального хозяйства, молодежи и пенсионеров. Я не делю их по социальному статусу или роду деятельности. Для меня они все родные, все — дончане.

Здесь живут люди с действительно стальным характером. Вы посмотрите, что происходит все эти восемь с половиной лет: непрекращающиеся обстрелы, разрушения, ранения и гибель мирных жителей. Но люди ежедневно ходят на работу. Вы посмотрите на работников «Зеленстроя» — я им поражаюсь! Идет обстрел, свистят снаряды, а в это время женщины подстригают кусты роз!

А работники ремонтных служб, спасатели, врачи? Они ежедневно на передовой, они каждую минуту совершают подвиг. А наши акушеры? Весной этого года под обстрелом оказался Центр охраны материнства и детства в Киевском районе. Снаряд попал в пятый этаж, где находится отделение для недоношенных деток. Врачи прикрывали собой от осколков вылетевших окон реанимационный бокс с младенцем, которого не было возможности эвакуировать в убежище. И таких примеров тысячи!

Если помните, во время Великой Отечественной в 1941 году был издан такой приказ немецкого командования: шахтеров в плен не брать. Так ведь никто в плен добровольно и не сдавался! Но фашисты настолько боялись даже тяжелораненых и безоружных дончан, что не подходили к ним близко — расстреливали издалека.

То же происходит и сегодня. Как и 80 лет назад, нацисты беснуются от бессильной злобы. Именно поэтому они бьют натовскими ракетами и снарядами по школам и больницам. Они восемь лет пытались душить дончан в блокаде — не получилось. Теперь они стараются нанести как можно больший вред инфраструктуре, жилым домам, убить как можно больше мирных жителей. Но это предсмертная агония украинского неонацизма.

Я уверен, что все разрушенное и уничтоженное фашистами мы восстановим и отстроим заново. Ведь дончане уже неоднократно поднимали и возрождали родной город из руин. Так было и так будет сейчас!

ДОСЬЕ

Алексей Валерьевич Кулемзин родился 13 июня 1974 года в городе Донецке. В 1991 году с отличием окончил школу № 1 города Донецка. В 1997 году с красным дипломом окончил Донецкий государственный университет, специальность «Экономика и управление производством», квалификация — экономист. В 2000 году с отличием окончил Донецкий государственный технический университет, специальность «Государственная служба», магистр государственной службы. С 2011 года кандидат экономических наук. Свою трудовую карьеру начал в 1989 году. С мая 1998 по 2014 год работал в Донецкой облгосадминистрации. Курировал вопросы инвестиций и внешнеэкономической деятельности. С ноября 2014 года — директор коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» администрации города Донецка. С октября 2016 года возглавляет администрацию Донецка.

ЦИФРЫ

300 предприятий разного профиля до сих пор работают на территории Донецка.

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