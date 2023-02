Умер трехкратный лауреат премии «Оскар», композитор Берт Бакарак

Фото: Public domain

Американский пианист и композитор, трехкратный лауреат премии «Оскар» Берт Бакарак умер в возрасте 94 лет. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает газета The Washington Post.

Именитый композитор умер в своем доме в Лос-Анджелесе в среду, 8 февраля, своей смертью. Причина смерти Бакарака не называется, передает газета.

Берт Бакарак родился 12 мая 1928 года в Канзас-Сити в семье колумниста местной газеты и художницы. Мать композитора увлекалась сочинительством песен, она и привила сыну любовь к музыке.

В 1948 году Бакарак получил степень бакалавра музыки в Монреальском университете Макгилла. Он также обучался в разных именитых музыкальных школах США.

В этот период он изучал различные музыкальные жанры, в том числе джазовую гармонию, которая с тех пор играла важную роль в песнях, которые обычно считаются поп-музыкой.

Берт Бакарак является автором музыки к фильмам «Казино Рояль» 1967 года, «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» 1969 года, за который он получил две премии «Оскар» — за лучший саундтрек и лучшую песню «Raindrops Keep Fallin' on My Head». Кроме того, за музыку к этой картине Бакарак был удостоен «Золотого глобуса».