Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля

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13 февраля Православная церковь чтит память бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. День назван в честь святителя Никиты, епископа Новгородского.

Согласно народным поверьям, 13 февраля запрещалось лгать. Было принято говорить друг другу правду, какой бы горькой она ни была.

Люди верили, что таким образом можно избавиться от старых грехов и начать новую жизнь, в противном случае сделать этого не удастся. Также в этот день лучше не выходить вечером на улицу, так как там бродят злые силы, которые могут сглазить человека и принести ему несчастье.

Приметы погоды:

Белый огонь в печи — к оттепели, красный — к морозу.

Дрова в печи дымят, шипят и плохо разгораются — к потеплению.

Вороны громко кричат — к метели или снежному бурану.

Именины отмечают: Афанасий, Богдан, Виктор, Никита, Иван, Илья.