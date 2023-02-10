Овчинский: Инжиниринговая компания Москвы в 10 раз увеличила производство источников бесперебойного питания

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» за год увеличила объемы производства суперконденсаторных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз. Об этом в пятницу, 10 февраля сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Система ИБП применяется в промышленности, энергетике, системах безопасности «Умного города», нефтегазовой сфере, на объектах телекоммуникации. Суперконденсаторы мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы. Технология особенно важна для сложного промышленного оборудования, требующего бесперебойного питания.

— В Москве производством такой системы занимается инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн». В прошлом году она увеличила производство суперконденсаторных ИБП в 10 раз, а в 2023 году планирует поставку более 300 единиц продукции для систем автоматики промышленных предприятий. Увеличение производства стало возможным, в том числе благодаря уходу зарубежных производителей аналогичных систем и готовности российских предприятий к внедрению новейших устройств для поддержания стабильной подачи энергии, — рассказал Владислав Овчинский.

Разработка «Тайтэн Пауэр Солюшн» включена в дорожную карту «Росатома» по развитию высокотехнологичной области систем накопления электроэнергии.Как отметил генеральный директор «Тайтэн Пауэр Солюшн» Владимир Ворожейкин, в силу уникальных особенностей суперконденсаторных накопителей реагирование на проблемы с электропитанием происходит гораздо быстрее, чем с традиционными аккумуляторными свинцово-кислотными батареями. Кроме того, они занимают немного места, не требуют обслуживания и способны выдерживать экстремальные температуры от -45°С до +65°С.