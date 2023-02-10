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Суд ужесточил приговор бывшему мобилизованному Лешкову за избиение офицера в парке «Патриот»

Степан Жирнов
Происшествия
Суд ужесточил приговор бывшему мобилизованному Лешкову за избиение офицера в парке «Патриот»
Фото: shutterstock

Второй Западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, которого признали виновным в избиении офицера в парке «Патриот». Об этом стало известно в пятницу, 10 февраля.

Суд ужесточил ранее вынесенное решение по статье «Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации» и приговорил мобилизованного гражданина не к пяти с половиной, а к семи годам колонии строгого режима.

Такое решение было принято после апелляции, которую подал прокурор, посчитав, что подсудимого наказали недостаточно строго. Как сообщает РИА Новости, молодой человек после случившегося распространил видеозапись произошедшего в Сети, что поставило под сомнение искренность его раскаяния.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 ноября во время проведения строевого смотра в парке «Патриот». Лешков нецензурно выразился по поводу организации службы, выпустил в лицо офицеру дым от электронной сигареты и ударил военного в грудь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во время первого разбирательства, которое прошло 11 января, Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Лешкова к 5,5 года колонии строгого режима.

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