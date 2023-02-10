Ряд трамвайных остановок перенесут в Москве с 11 февраля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Живописная улица Карта всех событий

В нескольких районах города с 11 февраля будут перенесены трамвайные остановки. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, остановка «Проспект Маршала Жукова» будет перенесена к Живописной улице. Там оснащена удобная приподнятая платформа для посадки пассажиров на маршруты № 28 и 31.

Посадочный пункт «Пантелеевская улица» для трамваев № 7, 50 переместится на 60 метров вперед. При этом электробусы т14 будут останавливаться на прежнем месте.

Остановку «Самотечная улица», где останавливаются трамваи № 7 и 50, переместят вперед при движении в сторону Селезневской улицы. Теперь она будет располагаться за перекрестком.

Вместо остановки «Никоновский переулок» для трамваев № 7, 50 пассажирам нужно будет пользоваться остановкой «4-й Самотечный переулок» в минуте ходьбы. На ней оборудована удобная посадочная платформа, трамваи поедут быстрее, а время в пути уменьшится, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что остановку «МЦД Москворечье», расположенную при движении из центра, перенесут на 100 метров вперед с 11 февраля. После изменений транспорт будет останавливаться ближе к проходу к станции Москворечье МЦД-2.