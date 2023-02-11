Курение марихуаны на улицах «Квартала красных фонарей» запретят в Амстердаме

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Муниципальные власти Амстердама запретят курение марихуана на территории «Квартала красных фонарей» с мая текущего года. Причиной тому стали частые жалобы местных жителей на поведение туристов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает нидерландская пресса.

Власти города были вынуждены разработать новый комплекс мер после серии жалоб жителей центральной части голландской столицы. Население недовольно наплывом туристов, которые снова стали прибывать в королевство после снятия коронавирусных ограничений. По информации Dutch News, в прошлом году Амстердам посетили порядка 18 миллионов туристов.

Для повышения безопасности на улицах ранее власти вводили запрет на употребление алкоголя в общественных местах, а также ограничения на продажу спиртного в период с четверга по воскресенье.

Теперь же власти запретят курение марихуаны на улице и рассматривают возможность прекратить продажу каннабиса навынос. Помимо этого, время закрытия питейных заведений и борделей также будет сокращено. В мэрии объясняют такие шаги «необходимостью дать местным жителям больше спокойствия по ночам».

В феврале 2020 года стало известно, что Амстердам рассматривает возможность введения запрета для туристов на покупку марихуаны в местных кофешопах.