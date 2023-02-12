Полиция менее чем за сутки задержала участников конфликта на Каширском шоссе

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москва, Каширское шоссе, 9 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов менее чем за сутки установили и задержали участников конфликта, который произошел возле одного из жилых домов на Каширском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД России в воскресенье, 12 февраля.

— При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве, личности ряда участников установлены, они задержаны и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел. Решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе дома № 9 по Каширскому шоссе. Там между группой людей произошел конфликт, вызванный бытовым поводом. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

До этого сообщалось, что в ЦАО пьяный гражданин без определенного места жительства бросался на прохожих с ножом. Бездомный зашел в кафе на Комсомольском проспекте и начал вести себя вызывающе, а также мешать остальным посетителям.