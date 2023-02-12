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Режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.
Народный артист России умер на 79-м году жизни. О причинах его смерти не сообщается, передает ТАСС.
Среди работ режиссера — фильмы «Плюмбум, или Опасная игра», «Охота на лис», «Остановите Потапова!», «Пьеса для пассажира», «Парад планет», «Магнитные бури» и другие.
Абдрашитов в 1987 году получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, народным артистом за большие заслуги в области киноискусства стал в 1992 году.
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