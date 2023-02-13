Проще, чем кажется: как перевести ребенка в другую школу
Сюжет:Проще, чем кажется
Перевод ребенка в другую школу нередкое явление в наши дни: к примеру, семья может поменять место жительства и детям станет сложно добираться до предыдущего места обучения. Но сейчас перевести ребенка в новую школу гораздо легче, ведь можно просто воспользоваться услугами портала mos.ru — в частности, необходимо зарегистрировать электронное заявление о приеме в новую школу.
Что понадобится для подачи электронного заявления:
— сведения об одном из родителей (законных представителей);
— серия и номер свидетельства о рождении ребенка;
— адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на территории города Москвы;
— страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для регистрации на mos.ru).
Что будет после подачи заявления:
— получите уведомление с информацией об условиях приема, перечне необходимых документов и сроках их представления в школу;
— получите извещение о наличии (отсутствии) свободных мест в той школе, в которую переводите ребенка.
Какие документы забрать из старой школы:
— справку об обучении или периоде обучения;
— ведомость текущих отметок за подписью директора с печатью школы;
— медицинскую карту.
Какие документы нести в новую школу:
— документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законных представителей;
— свидетельство о рождении ребенка;
— свидетельство о регистрации ребенка;
— справку об обучении или периоде обучения из прошлой школы;
— ведомость текущих отметок за подписью директора прошлой школы с печатью школы;
— медицинскую карту;
— аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-х или 11-х классов);
— удостоверение опекуна или попечителя (при необходимости).