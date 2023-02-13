Как перевести ребенка в другую школу

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Перевод ребенка в другую школу нередкое явление в наши дни: к примеру, семья может поменять место жительства и детям станет сложно добираться до предыдущего места обучения. Но сейчас перевести ребенка в новую школу гораздо легче, ведь можно просто воспользоваться услугами портала mos.ru — в частности, необходимо зарегистрировать электронное заявление о приеме в новую школу.

Что понадобится для подачи электронного заявления:

— сведения об одном из родителей (законных представителей);

— серия и номер свидетельства о рождении ребенка;

— адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на территории города Москвы;

— страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для регистрации на mos.ru).

Что будет после подачи заявления:

— получите уведомление с информацией об условиях приема, перечне необходимых документов и сроках их представления в школу;

— получите извещение о наличии (отсутствии) свободных мест в той школе, в которую переводите ребенка.

Какие документы забрать из старой школы:

— справку об обучении или периоде обучения;

— ведомость текущих отметок за подписью директора с печатью школы;

— медицинскую карту.

Какие документы нести в новую школу:

— документ, удостоверяющий личность одного из родителей или законных представителей;

— свидетельство о рождении ребенка;

— свидетельство о регистрации ребенка;

— справку об обучении или периоде обучения из прошлой школы;

— ведомость текущих отметок за подписью директора прошлой школы с печатью школы;

— медицинскую карту;

— аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-х или 11-х классов);

— удостоверение опекуна или попечителя (при необходимости).